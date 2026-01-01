Sieb Einwascher für Hermetic Eimer 20 L | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-003.0Sieb für Einwaschbezug-Wascheimer 20 L
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
430 x 95 x 80
Anwendungsgebiete