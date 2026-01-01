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    Sieb Einwascher für Hermetic Eimer 20 L | Kärcher

    Grey plastic basket with vertical slats and curved edges, viewed from the front against a white background.

    Sieb Einwascher für Hermetic Eimer 20 L

    Artikelnummer: 9.212-003.0

    Sieb für Einwaschbezug-Wascheimer 20 L
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