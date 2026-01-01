Sprayer, blau mit Schaumdüse | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.295-723.0Blauer Sprayer mit hochwertigem und langlebigem 2-in-1-Schaumsprühkopf. Die abnehmbare Schaumdüse erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel zwischen Schäumen und Sprühen.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
280 x 115 x 32