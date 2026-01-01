Spritzkopf HKF 30/14-E | Kärcher

Der kompakte Innenreinigungskopf ist insbesondere für die Innenreinigung von Fässern und Behältern mit einer Öffnung ab 65 Millimetern geeignet. Der Reinigungskopf wird durch einen 24-Volt-AC-50/60-Hertz-Elektromotor angetrieben. Die Niederspannung von 24 Volt gewährleistet höchste Sicherheit im nassen Einsatzbereich dieses Reinigungskopfs. Die Düsen drehen sich dabei mit einer konstanten Geschwindigkeit um 2 Achsen und erfassen so jede Stelle des Behälters. Dank des geringen Gewichts von 4,9 Kilogramm sind keine zusätzlichen Aufhängevorrichtungen nötig. Der Einsatz erfolgt bis 140 Bar, 3000 l/h und bis zu einer Wassertemperatur von maximal 90 °C. Die gesamte Länge des Kopfs beträgt 1256 Millimeter und die Eintauchtiefe 915 Millimeter. Der Innenreinigungskopf kann über einen Hochdruckschlauch einfach und bequem an einen Kalt- oder Heißwasser-Hochdruckreiniger angeschlossen werden.

Antrieb über einen 24-V-50/60-Hz-Elektromotor. Konstante Drehgeschwindigkeit unabhängig von Wasserdurchfluss und -druck. 24 V Sicherheitsspannung Erhöhte Arbeitssicherheit. Hohe Flexibilität Langsame Rotation und hoher Arbeitsdruck für ein optimales Reinigungsergebnis. Für Wassermengen bis 3000 l/h und Hochdruck bis 140 bar geeignet. Für die Innenreinigung von Fässern, mittelgroßen, aber auch größeren Tanks geeignet. Intelligentes Design Besonders bediener- und wartungsfreundlich. Einfache Handhabung - Aufsetzen vom Kopf im Behälter nur mit einer Hand. Drehzahlstabile Rotation für gleichbleibende Reinigungsergebnisse. Aufbau in Edelstahl (1.4301) Hochwertiges Material für eine lange Lebensdauer. Geeignet für Wasser, das Kärcher Reinigungsmittel beinhaltet. Für Wassertemperaturen bis 90 °C geeignet. Geringes Gewicht und kompakte Maße Vielseitig und flexibel einsetzbar. Geeignet für die Innenreinigung von Behältern mit Öffnungen ab 65 mm. Dank des geringen Gewichts von nur 4,9 kg sind keine zusätzlichen Aufhängevorrichtungen nötig.