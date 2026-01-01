Spritzkopf HKF 30/14-E | Kärcher

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Artikelnummer: 6.751-061.0Kompakter Innenreinigungskopf aus Edelstahl zur Fass- und Behälterreinigung für Öffnungen ab 65 mm. Überzeugt durch konstante Drehgeschwindigkeit mittels Elektromotor und geringes Gewicht.
Hochdruckanschluss
G3/8″
Antrieb
Elektrisch
Anzahl Düsen (Stück)
1 4
Durchsatz (l/h)
3000
Drehzahl (U/min)
19
Einbaulänge (mm)
915
Spannung (V)
24
Frequenz (Hz)
50 - 60
Druck (bar)
max. 140
Behälteröffnung (mm)
65
Temperatur (°C)
max. 90
Gewicht (kg)
4.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
7.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1256
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Anwendungsgebiete