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    Spritzschutz L2P | Kärcher

    Kärcher professional steam cleaner nozzle with grey handle and yellow trigger, featuring a white conical attachment.

    Spritzschutz L2P

    Artikelnummer: 2.574-004.0

    Verstellbarer Spritzschutz für Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlsystemen im Liquid-to-Pellet-Verfahren.