Spritzschutz L2P | Kärcher

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Artikelnummer: 2.574-004.0Verstellbarer Spritzschutz für Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlsystemen im Liquid-to-Pellet-Verfahren.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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