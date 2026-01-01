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    Sprühflasche | Kärcher

    Yellow Kärcher pressure sprayer with black handle and nozzle, featuring litre measurements on the side.

    Sprühflasche

    Artikelnummer: 6.394-374.0

    Mit der Kärcher Pump-Sprühflasche können Reinigungs- und Pflegemittel mühelos aufgebracht werden. Mit stufenloser Einstellung des Sprühstrahls und -winkels.