Standard Acryl Staubmopp 60 cm | Kärcher

Robustes, langlebiges und waschbares Polyacryl bietet die Basis für die hervorragende Reinigungskraft des 60 Zentimeter breiten Staubmopps Acryl von Kärcher. Die flauschigen Fransen erreichen auch leichte Vertiefungen wie Fugen und Ritzen in Böden, sodass er neben der Trockenreinigung glatter Flächen auch für leicht strukturierte Bodenbeläge geeignet ist. Durch die beim Staubwischen auftretende Reibung zwischen Acrylfasern und Untergrund entsteht eine elektrostatische Aufladung, die Staub wie ein Magnet bindet. Offene, flauschige Außenfransen sorgen dabei für eine sehr gute Grobschmutzaufnahme. Dieser wird von den Fransen festgehalten und einfach mittransportiert. Wichtiger Hinweis: Mit dem Staubmopp Acryl darf aussschließlich trocken gereinigt werden. Er ist zur Verwendung mit dem Staubmopphalter 60 cm von Kärcher vorgesehen.