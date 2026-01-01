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    Standard Acryl Staubmopp 60 cm | Kärcher

    Two blue rectangular mop heads with dense fibres, one showing the underside with stitching and label.

    Standard Acryl Staubmopp 60 cm

    Artikelnummer: 6.999-148.0

    • Taschenhalterung
    • Acryl, Baumwolle 60 cm
    • Sehr gute Staubbindung für glatte und leicht strukturierte Böden
    ¹⁾
    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.