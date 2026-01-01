Standard Eimer Rollenpresse 15 L | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-227.0
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
2.8
Verpackungsgewicht (kg)
3.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
460 x 320 x 350
Abmessungen, verpackt (mm)
460 x 320 x 350
Anwendungsgebiete