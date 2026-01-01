Standard Eimer Rollenpresse 15 L | Kärcher

Perfekt geeignet zur schnellen Reinigung kleinerer Flächen: Das einfache und simple System besteht aus einem 15-Liter-Eimer mit Trennwand sowie einer per Fußpedal bedienbaren Mopprollpresse. Der integrierte, ergonomische Bügelgriff erleichtert das Anheben und den Transport.

Ergonomischer Bügelgriff Erleichtert das Anheben und den Transport des Eimers. Trennwand Trennwand zur sicheren Trennung von Reinigungslösung und Schmutzwasser. Leicht und robust Einteiliges Grundgestell für geringes Gewicht und maximale Robustheit. Ergonomischer Seitengriff Für einfachstes Handling bei beengten Platzverhältnissen. Erleichtert Spül- und Schwenkvorgänge. Leicht und robust Trennwand zur sicheren Trennung von Reinigungslösung und Schmutzwasser. Hohe Kompatibilität Kompatibel mit gängigen Laschen- und Taschensystemen. Umweltfreundlich Besteht zu 100 % aus Polypropylen und ist damit komplett recycelbar.