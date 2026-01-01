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    Standard Eimer Rollenpresse 15 L | Kärcher

    Turquoise Kärcher bucket with black handles and a caution sign depicting a slipping person.

    Standard Eimer Rollenpresse 15 L

    Artikelnummer: 6.999-227.0

    • Eimer 15 l mit integrierter Trennwand
    • Tragebügel
    • Rollenmopppresse per Fußpedal