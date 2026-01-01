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    Standard Handpadhalter 25 cm | Kärcher

    Turquoise Kärcher grout float with textured rubber base and ergonomic handle, viewed from above.

    Standard Handpadhalter 25 cm

    Artikelnummer: 6.999-101.0

    Handpadhalter von Kärcher für Scheuerpads. Ideal zur intensiven, mechanischen Reinigung von Böden und Oberflächen.