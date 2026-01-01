Standard Handpadhalter 25 cm | Kärcher

Der kompakte Padhalter für Scheuerpads von Kärcher zur komfortablen Reinigung von Flächen, die für Reinigungsmaschinen nicht zugänglich sind. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff ist der langlebige Halter sehr beständig gegen handelsübliche Reinigungschemikalien und besonders schonend zu Oberflächen. Dank des ergonomischen Griffs liegt er sehr gut in der Hand und ermöglicht so ermüdungsfreies Reinigen mit jeder Art von Reinigungspads.