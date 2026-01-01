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    Standard MF Mopp Schnittflor Combo 40 cm | Kärcher

    White and blue striped mop pad with colour-coded tags, laid flat on a white background.

    Standard MF Mopp Schnittflor Combo 40 cm

    Artikelnummer: 9.212-104.0

    • Taschen- und Laschenhalterung
    • 80 % PET, 20 % PA
    • Universal für stark verschmutzte Hartböden
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