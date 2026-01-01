Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Taschensystem Soft Band Bezug WDS, 50 cm | Kärcher

    White and blue microfibre mop pad with coloured tags, featuring horizontal blue stripes on a white background.

    Taschensystem Soft Band Bezug WDS, 50 cm

    Artikelnummer: 9.212-105.0

    • Taschen- und Laschenhalterung
    • 80 % PET, 20 % PA
    • Universal für stark verschmutzte Hartböden
    Angebot anfordern