Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Standard MF Mopp Schnittflor Klettsystem 40 cm | Kärcher

    Kärcher microfiber mop pad with blue stripes and soft band label, shown against a white background.

    Standard MF Mopp Schnittflor Klettsystem 40 cm

    Artikelnummer: 9.212-011.0

    • Kletthalterung
    • 80 % PET, 20 % PA
    • Universal für stark verschmutzte Hartböden