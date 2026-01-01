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    Standard Padhalter mit Gelenk 20 cm | Kärcher

    Two grey rectangular mop heads with turquoise connectors, displayed vertically against a white background.

    Standard Padhalter mit Gelenk 20 cm

    Artikelnummer: 6.999-158.0

    Handpadhalter von Kärcher mit beweglichem Gelenk. Zum Einsatz mit Scheuerpads bei der intensiven, mechanischen Reinigung von Böden und Oberflächen.