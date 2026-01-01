Standard Padhalter mit Gelenk 20 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-158.0Handpadhalter von Kärcher mit beweglichem Gelenk. Zum Einsatz mit Scheuerpads bei der intensiven, mechanischen Reinigung von Böden und Oberflächen.
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
230 100 200
Anwendungsgebiete