Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Standard Schmutzradierer 10 x 6 x 2,8 cm 12 x | Kärcher

    White rectangular cleaning sponge on a plain white background.

    Standard Schmutzradierer 10 x 6 x 2,8 cm 12 x

    Artikelnummer: 9.212-106.0

    Schmutzradierer für die gründliche Reinigung ohne Chemie.