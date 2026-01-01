Standard Schmutzradierer 10 x 6 x 2,8 cm 12 x | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-106.0Schmutzradierer für die gründliche Reinigung ohne Chemie.
Schmutzart
Stark haftende Verschmutzung
Verschmutzungsgrad
Hoch
Menge (Stück)
12
Gewicht pro Produkt (kg)
0
Verpackungsgewicht (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 60 28
Abmessungen, verpackt (mm)
100 60 28
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete