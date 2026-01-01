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    Standard Trio Mopp Scrub Flex 40 cm | Kärcher

    Two rectangular mop heads with white, beige, and blue fibres, featuring colour-coded tags and grey plastic attachments.

    Standard Trio Mopp Scrub Flex 40 cm

    Artikelnummer: 9.212-017.0

    • Uni-System-Halterung
    • 50 % Mikrofaser, 25 % Baumwolle, 25 % PET
    • Universal für stark verschmutzte Hartböden, hohe Staubaufnahme durch Außenzonen