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    Standard Trio Tuft Dust Tasche 40 cm | Kärcher

    Two grey mop heads with white and grey stripes, featuring colour-coded tags and washing instructions.

    Standard Trio Tuft Dust Tasche 40 cm

    Artikelnummer: 9.212-005.0

    • Taschenhalterung
    • 53 % PET, 25 % Baumwolle, 22 % Mikrofaser
    • Universal für stark verschmutzte Hartböden, stark saugfähige Außenzonen
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