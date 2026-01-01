Standard Vlies Staubtuch Klebstoff 60 x 20 cm 8 x 50 | Kärcher

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Artikelnummer: 3.338-003.0
Programm
STANDARD
Bodenbeschaffenheit
Glatt und leicht strukturiert
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Textilienart
Einwegtextilien
Arbeitsbreite (cm)
20
Herstellungsart
Vliesstoff mit Beschichtung
Staubbindetuch
Klebstoffimprägniert
Menge (Stück)
400
Gewicht pro Produkt (kg)
2.8
Verpackungsgewicht (kg)
3.2
Abmessungen (L × B) (mm)
600 x 200
Abmessungen, verpackt (mm)
600 x 200 x 200
Anwendungsgebiete