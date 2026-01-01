Vello-Set, 40 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-099.0
Gewicht pro Produkt (kg)
0.2
Verpackungsgewicht (kg)
0.3
Länge (mm)
400
Abmessungen, verpackt (mm)
400 x 350 x 150
Anwendungsgebiete