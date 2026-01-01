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    Vello-Set, 40 cm | Kärcher

    Grey microfiber cleaning pad with turquoise trim attached to a grey handle, isolated on a white background.

    Vello-Set, 40 cm

    Artikelnummer: 9.212-099.0

    • Set zum Bodenwachsen
    • 40 cm
    • Mopp aus 100 % PET
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