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    Standard Wasserschieber 75 cm | Kärcher

    Teal floor squeegee with a black rubber blade, viewed from the front against a white background.

    Standard Wasserschieber 75 cm

    Artikelnummer: 6.999-355.0

    Gummiabzieher mit 75 cm Breite und schwarzer Doppelgummilippe aus Neoprenschaum von Kärcher.