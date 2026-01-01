Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Standard Wasserschieber Hygienebereiche 55 cm | Kärcher

    White squeegee with a flat blade and handle attachment, viewed from the front against a plain white background.

    Standard Wasserschieber Hygienebereiche 55 cm

    Artikelnummer: 3.345-380.0

    Weißer Wasserschieber speziell für hygienisch sensible Bereiche aus Kunststoff und Moosgummi. 55 cm breit.