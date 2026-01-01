Stecker CEE 63A | Kärcher

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Artikelnummer: 6.646-559.0
Schaltleistung (A)
63
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50 - 60
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1