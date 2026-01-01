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    Stecker CEE 63A | Kärcher

    Mennekes PowerTOP Xtra industrial plug, grey and red, with visible pins, designed for heavy-duty electrical connections.

    Stecker CEE 63A

    Artikelnummer: 6.646-559.0