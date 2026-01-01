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    Stecknippel | Kärcher

    Metal adapter with threaded end and smooth cylindrical body, isolated on white background.

    Stecknippel

    Artikelnummer: 2.115-001.0

    Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 2.115-000. Mit EASY!Lock Außengewinde.