Stecknippel | Kärcher

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Artikelnummer: 6.401-459.0Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 6.401-458. Mit M22 x 1,5 Außengewinde.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht (g)
97
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2