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    Stielhalter Universal grün | Kärcher

    Teal and grey plastic holder with a curved handle and open slots, designed for securing cylindrical objects.

    Stielhalter Universal grün

    Artikelnummer: 6.999-270.0

    Universelle Halterung für Stiele mit Durchmessern von 21 bis 29 mm. Der Stielhalter besteht aus Polypropylen und dehnbarem Gummi.