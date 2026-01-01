Stielhalter Universal grün | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-270.0Universelle Halterung für Stiele mit Durchmessern von 21 bis 29 mm. Der Stielhalter besteht aus Polypropylen und dehnbarem Gummi.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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Anwendungsgebiete