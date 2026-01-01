Strahlmittel, grob | Kärcher

Für den Einsatz mit Strahlsystemen und -pistolen von Kärcher konzipiertes, grobes Strahlmittel aus Aluminium-Schmelzkammerschlacke. Das nicht wasserlösliche, mineralische Einweg-Strahlmittel mit der Körnung 0,25 bis 1,4 Millimeter überzeugt beim Reinigungsstrahlen von beispielsweise Poren- und Waschbeton, Porphyr, Granit, Stahl und Klinker. Dazu eignet sich das Material dank seiner kantigen Form, dem hohen Härtegrad (6–7 Mohs) und einer stark abrasiven Wirkung hervorragend zur Entfernung von Lacken, Farben und Rost sowie zum Mattieren, Rau- und Sandstrahlen.