Strahlpistole | Kärcher

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Artikelnummer: 2.869-067.0Kurze Rüstzeit, leichter Transport, Sofortabschaltung - die Strahlpistole ist die kostengünstige Reinigungsmethode für kleine bis mittlere Flächen aller Art. Druck/Wassermenge regulierbar.
Gewicht (kg)
3.4