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    Strahlpistole | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner kit with hose, gun, metal case, and accessories on a white background.

    Strahlpistole

    Artikelnummer: 2.869-067.0

    Kurze Rüstzeit, leichter Transport, Sofortabschaltung - die Strahlpistole ist die kostengünstige Reinigungsmethode für kleine bis mittlere Flächen aller Art. Druck/Wassermenge regulierbar.
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