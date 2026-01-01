Strahlpistole, XS, Adv | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 4.775-785.0Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inklusive Sicherheitsvorrichtung um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern. Die Advanced Strahlpistole ist mit einer integrierten Fernbedienung ausgestattet. Die Eisfördermenge und der Strahldruck können direkt an der Pistole verstellt werden. Außerdem gibt es einen Umschalter zwischen "nur Luft" oder "Luft und Eis".
Gewicht (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
195 x 115 x 150