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    Strahlpistole, XS, Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black body, yellow accents, and attached cable.

    Strahlpistole, XS, Classic

    Artikelnummer: 4.775-794.0

    Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inklusive Sicherheitsvorrichtung um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern.