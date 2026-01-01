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    Strahlpistole, XXL, Adv | Kärcher

    Black and yellow Kärcher spray gun with metal nozzle and attached hose, isolated on a white background.

    Strahlpistole, XXL, Adv

    Artikelnummer: 4.775-837.0

    Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inklusive Sicherheitsvorrichtung um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern. Die Advanced Strahlpistole ist mit einer integrierten Fernbedienung ausgestattet. Die Eisfördermenge und der Strahldruck können direkt an der Pistole verstellt werden. Außerdem gibt es einen Umschalter zwischen "nur Luft" oder "Luft und Eis".
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