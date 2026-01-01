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    Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar | Kärcher

    Kärcher spray lance with a curved metal tube and black plastic handle, designed for high-pressure cleaning.

    Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar

    Artikelnummer: 4.760-660.0

    Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch