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    Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar | Kärcher

    Grey Kärcher spray lance with ergonomic handle, featuring a long metal nozzle, isolated on a white background.

    Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar

    Artikelnummer: 4.112-021.0

    Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch