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    Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar | Kärcher

    Long black and silver lance with a narrow nozzle tip, designed for use with Kärcher high-pressure cleaners.

    Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar

    Artikelnummer: 4.760-662.0

    Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch