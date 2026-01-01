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    Strahlrohr, 250 mm, Drehbar | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with ribbed grip and metal extension tube.

    Strahlrohr, 250 mm, Drehbar

    Artikelnummer: 4.112-027.0

    Strahlrohr, 250 mm, drehbar, ergonomisch