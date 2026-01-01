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    Strahlrohr 250 mm, nicht drehbar | Kärcher

    Silver extension lance with black plastic connectors at both ends, designed for Kärcher high-pressure cleaners.

    Strahlrohr 250 mm, nicht drehbar

    Artikelnummer: 4.760-667.0

    Edelstahl mit Handverschraubung, nicht drehbar. In Verbindung mit verlängerter Pistole