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    Strahlrohr 550 mm, nicht drehbar | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with a black handle and brass nozzle, isolated on a white background.

    Strahlrohr 550 mm, nicht drehbar

    Artikelnummer: 4.760-665.0

    Edelstahl mit Handverschraubung, nicht drehbar. In Verbindung mit verlängerter Pistole