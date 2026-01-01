Strahlrohr 550 mm, nicht drehbar | Kärcher

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Artikelnummer: 4.760-665.0Edelstahl mit Handverschraubung, nicht drehbar. In Verbindung mit verlängerter Pistole
Länge (mm)
550
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4