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    Strahlrohr, 600 mm, Drehbar | Kärcher

    Grey Kärcher spray lance with ergonomic grip and nozzle, designed for professional cleaning applications.

    Strahlrohr, 600 mm, Drehbar

    Artikelnummer: 4.112-007.0

    Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch