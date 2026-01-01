Strahlrohr 600mm | Kärcher

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Artikelnummer: 9.751-140.0600 mm langes, verzinktes Strahlrohr mit Handverschraubung. Nicht drehbar.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5