Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Strahlrohr 600mm | Kärcher

    Kärcher extension lance with black handle and silver nozzle, isolated on a white background.

    Strahlrohr 600mm

    Artikelnummer: 9.751-140.0

    600 mm langes, verzinktes Strahlrohr mit Handverschraubung. Nicht drehbar.
    Angebot anfordern