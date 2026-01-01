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    Strahlrohr 850 mm | Kärcher

    Kärcher extension lance with black handle and silver nozzle, isolated on a white background.

    Strahlrohr 850 mm

    Artikelnummer: 9.751-146.0

    Verzinktes Strahlrohr mit Handverschraubung für Hochdruckreiniger der Classic-Reihe von Kärcher. Nicht drehbar. Länge: 850 mm.
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