Strahlrohr 850 mm | Kärcher

Für alle Hochdruckreiniger der Classic-Reihe von Kärcher: 850 Millimeter langes, verzinktes, nicht drehbares Strahlrohr. Einsetzbar bei Wassertemperaturen von bis zu 60 °C und Arbeitsdrücken von bis zu 250 Bar. Mit Handverschraubung, M 22 × 1,5-Gewinde zum Anschluss an die Hochdruckpistole sowie M 18 × 1,5-Gewinde zum Anschluss von Zubehören.