Strahlrohr 850 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 9.751-146.0Verzinktes Strahlrohr mit Handverschraubung für Hochdruckreiniger der Classic-Reihe von Kärcher. Nicht drehbar. Länge: 850 mm.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht (kg)
0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
850 50 35