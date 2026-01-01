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    Strahlrohr Classic 1050mm | Kärcher

    Kärcher spray lance with black handle and silver nozzle, isolated on a white background.

    Strahlrohr Classic 1050mm

    Artikelnummer: 4.760-855.0

    Hochdruckstrahlrohr mit M 22-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.