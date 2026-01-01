Strahlrohr Classic EASY!Lock, 1050 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.119-008.0Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.
Länge (mm)
1050
Temperatur (°C)
max. 155
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1