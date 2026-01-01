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    Strahlrohr Classic EASY!Lock, 1050 mm | Kärcher

    Grey Kärcher spray lance with a long metal tube and ergonomic handle, isolated on a white background.

    Strahlrohr Classic EASY!Lock, 1050 mm

    Artikelnummer: 4.119-008.0

    Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.