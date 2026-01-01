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    Strahlrohr Ex-geschuetzt nur fuer Ersatz, 1050 mm, Drehbar | Kärcher

    Kärcher spray lance with a curved metal nozzle and grey plastic handle, isolated on a white background.

    Strahlrohr Ex-geschuetzt nur fuer Ersatz, 1050 mm, Drehbar

    Artikelnummer: 4.112-034.0

    Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch