Strahlrohrverlängerung, 1000 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.112-048.0Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss. Länge 1.000 mm.
Max. Arbeitsdruck (bar)
300
Länge (mm)
1000
Temperatur (°C)
max. 155
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6