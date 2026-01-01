Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Strahlrohrverlängerung, 1000 mm | Kärcher

    Long stainless steel lance with a grey connector on one end and a nozzle on the other, used for high-pressure cleaning.

    Strahlrohrverlängerung, 1000 mm

    Artikelnummer: 4.112-048.0

    Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss. Länge 1.000 mm.