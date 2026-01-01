Strahlschlauch, 1/2" | Kärcher

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Artikelnummer: 4.013-042.05 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, non-marking Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 1/2")
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.9
Abmessungen (L × B × H) (m)
5