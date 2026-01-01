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    Strahlschlauch, 1/2" | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner hose with metal connectors, coiled on a white background.

    Strahlschlauch, 1/2"

    Artikelnummer: 4.013-042.0

    5 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, non-marking Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 1/2")
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