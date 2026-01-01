Strahlschlauch, 3/4" | Kärcher

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Artikelnummer: 4.013-043.08 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, nicht zeichnende Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 3/4"). Schläuche ohne zusätzlichen Adapter verlängerbar.
Gewicht (kg)
9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
600 x 600 x 200