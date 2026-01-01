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    Strahlschlauch Verlängerung, 5 m | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors on a white background.

    Strahlschlauch Verlängerung, 5 m

    Artikelnummer: 4.574-111.0

    Verlängerungsschlauch für L2P-Trockeneisstrahlgeräte von Kärcher. Diese einfache Verlängerung des Strahlschlauchs erweitert den Arbeitsbereich des Ice Blasters mühelos und unkompliziert. 
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