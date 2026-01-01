Strahlschlauch Verlängerung, 5 m | Kärcher

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Artikelnummer: 4.574-111.0Verlängerungsschlauch für L2P-Trockeneisstrahlgeräte von Kärcher. Diese einfache Verlängerung des Strahlschlauchs erweitert den Arbeitsbereich des Ice Blasters mühelos und unkompliziert.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.2