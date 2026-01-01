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    Trockensauger T 10/1 Adv HEPA Go!Further | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments and a pack of vacuum bags on a yellow background.

    Trockensauger

    T 10/1 Adv HEPA Go!Further

    Artikelnummer: 1.527-310.0

    • Limitierte schwarze Trockensauger Edition mit 45 % recyceltem Kunststoff¹⁾
    • HEPA-14-Filter (99,995 % Filtrationsgrad), 12 m steckbares Netzkabel
    • Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Fugendüse, Polsterdüse, 10 Vliesfiltertüten
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.