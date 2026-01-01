Akkusauger T 10/1 Bp Adv | Kärcher

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Akkusauger
Artikelnummer: 1.527-350.0
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)
10
Behältermaterial
Kunststoff mit Rezyklatanteil
Schalldruckpegel (dB(A))
57
Luftmenge (l/s)
40
Nennleistung (W)
500
Vakuum (mbar / kPa)
223 / 22
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
1
Leistung je Akkuladung (m²)
ca. 150
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 66 max. 31 max. 50 max. 22
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
58 81
Ladestrom (A)
6
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
6.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
8.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
430 x 255 x 355
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete