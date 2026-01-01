Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Akkusauger T 10/1 Bp Adv | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with long hose and two attachments on a white background.

    Akkusauger

    T 10/1 Bp Adv

    Artikelnummer: 1.527-350.0

    • 10-l-Behälter, aus 45 % Rezyklat, leise – nur 57 dB(A), ergonomisches Design
    • Akkugerät 36 V, eco!efficiency-Modus, integrierte Zubehöraufbewahrung
    • Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Alu-Teleskopsaugrohr, Fugendüse, Polsterdüse
    ¹⁾
    Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.