Trockensauger T 11/1 Classic Adv Go!Further | Kärcher

Der limitiert verfügbare schwarze Trockensauger T 11/1 Classic Adv Go!Further aus 60 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ ist mit exklusivem Zubehör, 10 Vliesfiltertüten, ausgestattet. Der Sauger überzeugt durch seine erstklassige Saugleistung, hohe Robustheit und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die Fertigung aus 60 Prozent Rezyklat¹⁾ werden schon von Beginn an Ressourcen geschont und der Energiebedarf gesenkt. Trotz der starken Saugleistung bleibt das Gerät mit nur 61 dB(A) angenehm leise, um es auch an lärmsensiblen Einsatzorten einsetzen zu können. Kompakt und kippsicher verfügt der Sauger über ein Behältervolumen von 11 Litern bei einem Gewicht von nur 4 Kilogramm. Der ergonomische Tragegriff und der integrierte Krümmer ermöglichen lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze sowie komfortablen Transport. Das 12 Meter lange, steckbare Netzkabel kann jederzeit unkompliziert vom Anwender selbst ausgetauscht werden. Für das Zubehör wie Saugrohr und Bodendüse ist eine spezielle Verstauungsvorrichtung direkt am Sauger vorhanden.

Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen. Geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen im Vergleich zum Wettbewerb. Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Steckbares Netzkabel Problemloser Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse. Reinigung kann ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Keine unnötigen und hohen Servicekosten. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 60 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Steckbares Netzkabel: unkomplizierter Netzkabeltausch, verlängert die Lebensdauer des Geräts. Der Reinigungsvorgang kann ohne große Unterbrechung fortgesetzt werden. Geringes Arbeitsgeräusch von nur 61 dB(A). Geringes Arbeitsgeräusch von nur 61 dB(A) Schont den Anwender während der Arbeit. Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht. Ermöglicht auch sogenanntes Daytime Cleaning. Integrierte Zubehöraufbewahrung Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör. Einfache und praktische Parkposition der Bodendüse am Sauger. Kabelhaken Einfache Aufbewahrung des Netzkabels. Das Kabel ist während des Transports immer sicher befestigt.