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    Trockensauger T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with long hose and nozzle, alongside a stack of vacuum bags.

    Trockensauger

    T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.527-214.0

    ¹⁾
    Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.