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    Trockensauger T 15/1 Adv HEPA | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, and brush attachment on a white background.

    Trockensauger

    T 15/1 Adv HEPA

    Artikelnummer: 1.355-307.0

    • 15-l-Behälter, aus 45 % Rezyklat, ultraleise (52 dB[A]), ergonomisches Design
    • HEPA-14-Filter (99,995 % Filtrationsgrad), 12 m steckbares Netzkabel
    • Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Alu-Teleskopsaugrohr, HEPA-14-Filter, Fugendüse
    ¹⁾
    Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.