Trockensauger T 15/1 Adv | Kärcher

Der Trockensauger T 15/1 Adv von Kärcher steht für Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, hervorragende Saugleistung und ultraleisen Betrieb. Außerdem überzeugt er durch Robustheit, umfassendes Zubehör und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereits bei der Herstellung zu 45 Prozent aus Rezyklat¹⁾ werden Ressourcen geschont, und der Energiebedarf wird gesenkt. Der saugstarke T 15/1 Adv zeichnet sich durch geräuscharmen Betrieb (52 dB[A]) aus und ist so ultraleise, dass er für Daytime Cleaning und an lärmsensiblen Orten jederzeit eingesetzt werden kann. Der Sauger ist wendig und kippsicher, der Behälter umfasst 15 Liter. Er verfügt über einen Tragegriff mit Klappfunktion für einen ergonomischen, körpernahen Transport. Außerdem ist er äußerst langlebig und robust – wie auch das Fahrgestell, das Gehäuse, der Bumper und die großen Laufräder. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fugendüse und eine Polsterdüse, die immer griffbereit am Sauger verstaut werden können. Der Lieferumfang des T 15/1 Adv umfasst zahlreiches Zubehör: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr (Aluminium), umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.

Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie. Verwendung von Rezyklat senkt die CO₂-Emissionen. Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A) Perfekt für Daytime Cleaning. Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht. Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden. Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden. Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff. Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht. Steckbares Netzkabel Simpler, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse. Der Reinigungsvorgang kann nahtlos fortgesetzt werden. Spart unnötige und hohe Servicekosten. Manuelle Kabelaufwicklung Einfaches Aufrollen des Netzkabels im Handumdrehen. Spart Zeit: Aufwicklung des Kabels in wenigen Sekunden. Das Netzkabel verdreht sich nicht und ist stets aufgerollt. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport möglich. Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen. Anwenderfreundliches Bedienkonzept Große Taste zum Ein- und Ausschalten. Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand. Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen. Permanent-Hauptfilterkorb Langlebig, robust und nachhaltig. Aus Vlies gefertigt. Waschbar von Hand bei 30 °C und wiederverwendbar. Umfangreiches Zubehör Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse. Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies. Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium. Integrierte Zubehöraufbewahrung Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf. Platzsparende Aufbewahrung, jederzeit griffbereit. Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.